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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aksaray'dan çaldığı otomobille Niğde'de yakalandı

DHA

Ali KADI/NİĞDE, (DHA)AKSARAY'dan çaldığı otomobille kaçmaya çalışan M.E. (31) Niğde'de polis ekiplerince kısa süren kovalamacanın ardından yakalanıp, gözaltına alındı. Aksaray'da ismi açıklanmayan bir kişiye ait 34 AK 3521 plakalı otomobilin çalındığı ve Niğde'ye doğru hareket ettiği ihbarı üzerine Niğde Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Kayseri-Adana yolunda olduğu tespit edilen otomobilin sürücüsüne polis ekipleri oluşturulan kontrol noktasında 'dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayan sürücü kaçmaya başladı. Kısa süreli kovalamacanın ardından şüpheli otomobili yol kenarında...

Aksaray'dan çaldığı otomobille Niğde'de yakalandı

<br>Ali KADI/NİĞDE, (DHA)AKSARAY'dan çaldığı otomobille kaçmaya çalışan M.E. (31) Niğde'de polis ekiplerince kısa süren kovalamacanın ardından yakalanıp, gözaltına alındı.<br>Aksaray'da ismi açıklanmayan bir kişiye ait 34 AK 3521 plakalı otomobilin çalındığı ve Niğde'ye doğru hareket ettiği ihbarı üzerine Niğde Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Kayseri-Adana yolunda olduğu tespit edilen otomobilin sürücüsüne polis ekipleri oluşturulan kontrol noktasında 'dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayan sürücü kaçmaya başladı. Kısa süreli kovalamacanın ardından şüpheli otomobili yol kenarında bırakıp, yaya olarak ormanlık alana kaçmaya çalıştı. Bu sırada polis ekipleri, şüpheliyi yakaladı. Kimlik sorgusu yapılan M.E. gözaltına alındı. DHA-Güvenlik Türkiye-Niğde Ali KADI<br>2020-06-03 18:34:08<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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