Kuyumcuyu soyan zanlı polisler tarafından yakalandı

Niğde'de bir kuyumcuyu soyan hırsızlık zanlısı, çarşı ve mahalle bekçileri tarafından yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ahipaşa Mahallesi'ndeki bir kuyumcudan hırsızlık yapılması üzerine çalışma başlattı.

Daha önce 6 ayrı suçtan kaydı bulunan hırsızlık şüphelisi D.S, İlhanlı Mahallesi'nde çarşamba pazarı yakınında çarşı ve mahalle bekçileri tarafından yakalandı.

Üzerinde kuyumcudan çaldığı altın kaplama 18 saat ile yakalanan şüpheli D.S, polis ekiplerine teslim edildi. Zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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