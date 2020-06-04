Niğde'de, pamuk deposunda yangın

<br>ALI KADI NİĞDE, (DHA)- NİĞDE'de, tekstil fabrikasının pamuk depo kısmında yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi ile müdahale ediliyor. <br>Yangın, akşam saatlerinde Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir tekstil fabrikasının pamuk deposunda çıktı. Alevleri fark eden çalışanların haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda Niğde ve Bor belediyelerinden itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yanı sıra çevik kuvvete ait TOMA ile de yangına müdahale ediliyor. Yangın nedeniyle yükselen duman kentin birçok noktasından görülürken, ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışması sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Niğde Ali KADI<br>2020-06-04 21:29:36<br>

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