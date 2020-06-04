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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Niğde'de, pamuk deposunda yangın

DHA

Niğde'de, pamuk deposunda yangın

<br>ALI KADI NİĞDE, (DHA)- NİĞDE'de, tekstil fabrikasının pamuk depo kısmında yangın çıktı.  Yangına çok sayıda itfaiye ekibi ile müdahale ediliyor. <br>Yangın, akşam saatlerinde Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir tekstil fabrikasının pamuk deposunda çıktı. Alevleri fark eden çalışanların haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda Niğde ve Bor belediyelerinden itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yanı sıra çevik kuvvete ait TOMA ile de yangına müdahale ediliyor. Yangın nedeniyle yükselen duman kentin birçok noktasından görülürken, ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışması sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Niğde Ali KADI<br>2020-06-04 21:29:36<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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