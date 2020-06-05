Niğde'de, pamuk deposunda yangın (2)

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<br>YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ<br>Niğde'de bir tekstil fabrikasının pamuk deposu kısmında çıkan yangın, yaklaşık 4 saatlik çalışma sonucu söndürüldü. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan fabrikadaki alevlere, itfaiye ekipleri müdahale ederken, İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait bir TOMA da çalışmaya destek verdi. Yangın, 4 saatlik çalışmanın ardından söndürülürken, soğutma çalışmaları devam ediyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Niğde Ali KADI<br>2020-06-05 00:03:49<br>

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