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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Devlet desteği ile kurduğu serada yıl boyunca ürün hasat ediyor

İHA

Devlet desteği ile kurduğu serada yıl boyunca ürün hasat ediyor

Niğde’de bir çiftçi, devlet desteği ile kurduğu serada yıl boyunca organik domates, biber, salatalık, fasulye üretiyor.
Niğdeli çiftçi Ayhan Gedik, Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesinde 150 bin lirası hibe olmak üzere 300 bin liraya 5 dönümlük sera kurdu. Serayı ziyaret eden Tarım ve Orman İl Müdürü Asım Baş, seranın Tarım ve Orman Bakanlığının Kırsal Kalkınma Desteğiyle faaliyete geçtiğini söyledi. Seracılığın Niğde’de geliştiğini ifade den Baş, "Sera, devlet desteği ile kuruldu. 150 bin hibe olarak verildi. domates, biber, fasulye gibi ürünlerin yetiştiriliyor. Niğde, tarımda bir markalaşma yolunda ilerliyor. Potansiyeli çok yüksek, farklı avantajları var. Yerinde üretim, yerinde işleme, yerinde pazarlama zincirini oluşturmaya çalışıyoruz. Büyük oranda başardık. Bundan sonraki süreçte tarımda sayılı illerden biri haline gelecek. Seracılık ilimizde gelişiyor eksikliğini hissettiğimiz bir alandı. Seracılığı geliştirme aşamasına girdik" dedi.
Üretici Ayhan Gedik ise “Serada devlet desteğiyle üretime başladık. Hedefimiz yerli tohumdan orijinal fideler yetiştirmek. Niğde’de ilk defa Serayla Alsancak domatesinin yetişebildiğini gösterdik. 12 ay üretim yapabilmenin önünü açmaya çalışıyoruz. Bunu da yüzde 50 başardık. Bundan sonra bu işi yapmak isteyenlere yardımcı olmak istiyoruz. Kış mevsiminde Akdeniz Bölgesi'ne bağlı olduğumuz için burada yeni bir sektörün önünü açmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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