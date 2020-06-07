HAK-İŞ'ten Niğde'deki Pandemi Hastanesi çalışanlarına ziyaret

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

HAK-İŞ'ten Niğde'deki Pandemi Hastanesi çalışanlarına ziyaret

İHA

Niğde'de yaklaşık 2 aydır Pandemi İzolasyon Hastanesi olarak kullanılan Bor Fizik Tedavi Rehabilitasyon Hastanesinde tedavi gören korona virüslü hastaların hepsinin iyileşerek taburcu edilmesinin ardından HAKİŞ Konfederasyonu Niğde İl Başkanlığı, Hastane Başhekimi nezdinde tüm doktor ve sağlık emekçilerine teşekkür ve geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

HAK-İŞ'ten Niğde'deki Pandemi Hastanesi çalışanlarına ziyaret

Niğde'de yaklaşık 2 aydır Pandemi İzolasyon Hastanesi olarak kullanılan Bor Fizik Tedavi Rehabilitasyon Hastanesinde tedavi gören korona virüslü hastaların hepsinin iyileşerek taburcu edilmesinin ardından HAKİŞ Konfederasyonu Niğde İl Başkanlığı, Hastane Başhekimi nezdinde tüm doktor ve sağlık emekçilerine teşekkür ve geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.
Tedavi gören son korona virüslü hastanın da iyileşerek taburcu edilmesinin ardından Bor Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi normal hasta almaya başladı.
Bor Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi Başhekimi Dr. Yılmaz Yücel'i ve işçi çalışanları ziyaret eden HAKİŞ Konfederasyonu Niğde il Başkanı ve Hizmetİş Sendikası Genel Merkez Teşkilatlanma Uzmanı Gökhan Demircioğlu; "Niğde’de yaklaşık 2 aydır Pandemi İzolasyon Hastanesi olarak kullanılan Bor Fizik Tedavi Rehabilitasyon Hastanesini HAKİŞ Konfederasyonu Niğde İl Başkanlığı olarak ziyaret ettik. Başta Hastane Başhekimi Dr. Yılmaz Yücel olmak üzere tüm doktorların sağlık çalışanlarının ve sağlık emekçisi işçi kardeşlerimizin risk dönemindeki mücadelesiyle, Hastanede tedavi gören son korona virüslü hastanın da iyileşerek taburcu edildiğini öğrendik, sevindik, memnun olduk. Bu sürecin ve daha beterlerinin yaşanmaması için dua ettik. HAKİŞ Niğde İl Başkanlığı olarak, emeklerinden ve pandemi izolasyon hastanesi olma süresince gösterdikleri üstün gayret dolu başarılı çalışmalarından dolayı başta Hastane Başhekimimiz değerli insan Sayın Dr. Yılmaz Yücel olmak üzere Bor Fizik Tedavi Rehabilitasyon Hastanesinin tüm çalışanlarına, sağlık emekçisi işçi kardeşlerimize ziyaretimizle teşekkür ettik, geçmiş olsun dileklerimizi sunduk" dedi.
Bu zorlu süreçte Konfederasyon Genel Başkanımız Sayın Mahmut Arslan her zaman sağlık emekçilerinin mücadelesini ve mücadelelerinin karşılığı olarak emeklerinin karşılığına kavuşmalarını savunmuş ve savunmaya da devam etmektedir diyen Gökhan Demircioğlu; "Bor Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi ziyaretimizde ayrıca, Konfederasyonumuza bağlı sendikalarımız üyeleri ile de uzun bir aranın ardından sohbet imkanı bulduk. Sendikalarımıza üye olmayan emekçileri ve yeni işe başlayan sağlık çalışanı işçi kardeşlerimizi konfederasyonumuza bağlı sendikalarımıza üye olmaya davet ettik" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sokak köpekleri için oyuklar açtırıp, `köpek köyü´ kurdu
YEREL HABERLER Sokak köpekleri için oyuklar açtırıp, `köpek köyü´ ...
Devlet desteği ile kurduğu serada yıl boyunca ürün hasat ediyor
YEREL HABERLER Devlet desteği ile kurduğu serada yıl boyunca ürün ...
Uyuşturucu satıcısı 4 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Uyuşturucu satıcısı 4 kişi gözaltına alındı
Niğde'de, pamuk deposunda yangın (2)
YEREL HABERLER Niğde'de, pamuk deposunda yangın (2)

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X