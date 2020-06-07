Kafası bidona sıkışan köpek kurtarıldı

<br>NEVŞEHİR(DHA)NEVŞEHİR'in Ürgüp ilçesinde, kafası plastik bidona sıkışan köpek belediye görevlisince kurtarıldı.<br>Ürgüp'ün Kavaklı önü bölgesinde bir sokak köpeğinin kafası plastik bidona sıkıştı. Köpeğin durumunu gören vatandaşlar Ürgüp Belediyesini aradı. Bölgeye gelen belediye görevlileri, köpeğin başını sıkıştığı bidondan çıkararak kurtardı. Köpek, ilçedeki köpek bakım evine götürüldü. DHA-Genel Türkiye-Niğde Nevşehir (DHA) <br>2020-06-07 11:35:26<br>
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.