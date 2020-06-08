Niğde’de dönerden zehirlenen 11 kişi hastanelik oldu

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Niğde’de 3’ü çocuk 11 kişi gıda zehirlenmesi şüphesi nedeniyle tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Niğde merkezde bulunan bir dönerciden döner yiyen G.T. (27), S.D. (35), O.K. (20), F.K.(27) , B.K (54), Y.K.(23), Y.A. (27), A.K. (45), A.E.(17) ile V.T. (5) ve S.T. (5) bulantı kusma şikayetiyle Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

11 kişinin aynı dönercide döner yedikleri belirtildi. Zehirlenenlerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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