Niğde´de dönerden 11 kişi zehirlendi

<br>Ali KADI/NİĞDE, (DHA)NİĞDE´de zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldrırılan 3´ü çocuk 11 kişinin aynı işyerinden döner yedikleri anlaşıldı. Et ve tavuk döner sattığı belirtilen işyeri ile ilgili soruşturma başlatıldı.<br>Kent merkezinde bulunan lokantadan, et ve tavuk döner yiyen G.T. (27), S.D. (35), O.K. (20), F.K. (27) , B.K (54), Y.K. (23), Y.A. (27), A.K. (45), A.E. (17) ve V.T. (5) S.T. (5) bulantı kusma şikayetiyle Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu. Farklı zaman diliminde hastaneye başvuran kişilerle ilgili yapılan araştırmada hepsinin aynı iş yerinden döner yedikleri anlaşıldı. Bunun üzerine soruşturma başlatan yetkililer, işyerindeki dönerden numune alarak tahlile gönderdi. Gıda zehirlenmesi teşhisiyle tedaviye alınan kişilerin ise sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Niğde Ali KADI<br>2020-06-08 00:09:18<br>

