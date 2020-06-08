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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Niğde Belediyesi’nden hastaneye alternatif Yol

İHA

Niğde Belediyesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ulaşımını kolaylaştıracak alternatif yol çalışmasında sona geldi.

Niğde Belediyesi’nden hastaneye alternatif Yol

Niğde Belediyesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ulaşımını kolaylaştıracak alternatif yol çalışmasında sona geldi.
İl genelinde vatandaşların güvenli ve modern yollarla sevdiklerine ulaşmalarını sağlayan Niğde Belediyesi, alternatif yol çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ulaşımını kolaylaştırmak için başlattığı alternatif yol çalışmalarında sona gelindi. Kayardı kavşağı yönünden hastaneye ulaşımı kolaylaştırmak için başlatılan alternatif yol çalışmalarında asfalt serim işlemleri tamamlandı. Niğde Belediyesi ekiplerinin yoğun mesai harcadığı asfalt serim çalışmaları tamamlanmasının ardından kısa süre içerisinde trafiğe açılması bekleniyor. Gazeteci İsmet Sayın Caddesi'nde çok yoğun bir trafik olduğunu ve gün geçtikçe daha da hareketleneceğini belirten Belediye Başkanı Emrah Özdemir, “İnşallah ilerleyen zamanlarda hastanemizde büyüyecek, ek olarak yapılması planlanan 400 yataklı hastanenin ihalesi de tamamlandı. Hızlı bir şekilde bu yola alternatif bir yol yapmak istedik. Sağ olsun arkadaşlarımız hızlı bir şekilde çalıştılar şu anda 10 metre genişliğinde Gazeteci İsmet Sayın Caddesi'ne paralel kayardı kavşağından hastaneye bir yol çalışması yaptık. Ekiplerimiz sıcak asfalt çalışmalarını da tamamladı.35 gün içerisinde son çalışmaları da gerçekleştirerek faaliyete geçecektir. Gazeteci İsmet Sayın Caddesi'nde de çalışmalarımız başlıyor bugün proje ihalesini gerçekleştirdik. İnşallah caddede gerek altyapısı ve üst yapısını tamamen yenileyeceğiz su birikintileri ve kasisleri görmeyeceğiz artık yepyeni bir alternatif yollarımız olacak. Böylelikle de hastaneye giden yolumuzu rahatlatmış olacağız inşallah bu çalışmanın sonuna geldik. Bütün halkımıza hayırlı olsun diliyorum kazasız belasız yolumuzu kullanmak nasip olsun diyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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