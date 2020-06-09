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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Devlet desteğiyle 1 milyon TL'lik süt hayvancılığı çiftliği kurdu

DHA

Adnan ÇELEBİ/NİĞDE, (DHA)NİĞDE'de emekli öğretmen Mahmut Şahin, devletten aldığı 500 bin liralık hibe desteğiyle, 1 milyon lira yatırımlı süt hayvancılığı çiftlik kurdu.  Bor ilçesindeki Çukurkuyu´da yaşayan Mahmut Şahin, 500 bin lira devlet desteğiyle 2 bin 200 metrekare alan üzerine 150 büyükbaş hayvan kapasiteli çiftlik kurdu. Niğde Tarım ve Orman İl Müdürü Asım Baş, çiftliği ziyaret ederek, incelemelerde bulundu. Müdür Baş, çiftliğin kurulması için devletin sağladığı destekle ilgili bilgi vererek, "Tarım ve Orman Bakanlığı'nın destekleriyle kurulan bir çiftlik burası. Süt hayvancılığı...

Devlet desteğiyle 1 milyon TL'lik süt hayvancılığı çiftliği kurdu

<br>Adnan ÇELEBİ/NİĞDE, (DHA)NİĞDE'de emekli öğretmen Mahmut Şahin, devletten aldığı 500 bin liralık hibe desteğiyle, 1 milyon lira yatırımlı süt hayvancılığı çiftlik kurdu. <br>Bor ilçesindeki Çukurkuyu´da yaşayan Mahmut Şahin, 500 bin lira devlet desteğiyle 2 bin 200 metrekare alan üzerine 150 büyükbaş hayvan kapasiteli çiftlik kurdu. Niğde Tarım ve Orman İl Müdürü Asım Baş, çiftliği ziyaret ederek, incelemelerde bulundu. Müdür Baş, çiftliğin kurulması için devletin sağladığı destekle ilgili bilgi vererek, "Tarım ve Orman Bakanlığı'nın destekleriyle kurulan bir çiftlik burası. Süt hayvancılığı yapılıyor. 150 büyükbaş hayvan kapasiteli bir çiftlik ama şu an itibariyle tam kapasitede değil. KOP Bölgesi desteklerinden 200 bin TL, 13'üncü etap kırsal kalkınma ve ekonomik destekler yatırımlar alet ekipman desteğinden yaklaşık 200 bin TL destek yapıldı. Toplam 1 milyon TL'ye yapılan bir işletme olmakla birlikte, bunun 500 bin TL'si hibe desteğidir. Bu tesis gelişmeye yönelik planlanmıştır. Şu an bu tesiste 80 civarında büyükbaş hayvan bulunmakta olup, 150 büyükbaş hayvan kapasitesine kadar çıkartılabilir" dedi. <br>Hayvancılık ve çiftçilik için devlet desteğinin öneminden bahseden Mahmut Şahin de şöyle konuştu:<br>"Sadece hayvancılıkta değil diğer tarım ürünlerinde de devlet desteği olmadan olmaz. Bu hayvan çiftliği için müracaat edeli yaklaşık 2 yıl oldu. Projemiz onaylanmasıyla birlikte önce besi damımız sonra makine ve ekipmanlar olmak üzere 2 parça hibe desteği aldık. Kıraç ve yüksek olması nedeniyle bu araziyi seçtik. Kasım 2019 tarihinde inşaata başladık ve Haziran 2020 tarihi itibariyle hayvanlarımızı getirdik, süt hayvancılığı işine başladık. Bu çiftliğimiz 150 büyükbaş hayvan kapasitesinde olup şuan itibariyle yaklaşık 80 hayvanımız bulunuyor. Bu işi herkesin yapması lazım, bu ülke için yapılması gerekir."  DHA-Genel Türkiye-Niğde / Merkez Adnan ÇELEBİ<br>2020-06-09 09:43:42<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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