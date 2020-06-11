ByLock kullandığı tespit edilen eski öğretmen gözaltına alındı

'Bu adamlar ne yapıyor?'

Altın fiyatları ne kadar oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Niğde’de FETÖ/PDY’nin şifreli haberleşme programı ByLock kullandığı tespit edilen meslekten ihraç öğretmen gözaltına alındı.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü KOM ekipleri tarafından 'FETÖ/ PDY Silahlı Terör örgütüne üye olma' suçundan yürütülen soruşturma kapsamında meslekten ihraç edilen L.Ç.’nin ByLock kullanıcısı olduğunu tespit edildi. L.Ç.’nin evinde yapılan aramada ise cep telefonuna el konuldu.

Gözaltına alınan L.Ç.’nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.