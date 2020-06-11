ByLock kullandığı tespit edilen eski öğretmen gözaltına alındı

Niğde’de FETÖ/PDY’nin şifreli haberleşme programı ByLock kullandığı tespit edilen meslekten ihraç öğretmen gözaltına alındı.
Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü KOM ekipleri tarafından 'FETÖ/ PDY Silahlı Terör örgütüne üye olma' suçundan yürütülen soruşturma kapsamında meslekten ihraç edilen L.Ç.’nin ByLock kullanıcısı olduğunu tespit edildi. L.Ç.’nin evinde yapılan aramada ise cep telefonuna el konuldu.
Gözaltına alınan L.Ç.’nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.