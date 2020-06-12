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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Niğde’de hastane hizmeti tamamıyla randevu sistemine geçiyor

İHA

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 22 Haziran'dan itibaren randevusuz hasta kabul etmeyecek.

Niğde’de hastane hizmeti tamamıyla randevu sistemine geçiyor

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 22 Haziran'dan itibaren randevusuz hasta kabul etmeyecek.
Hastane yönetimi Sağlık Bakanlığının talimatı doğrultusunda yeni tip koronavirüs (Kovid19) sürecinden dolayı tedbirler kapsamında randevular internet ve telefonla alınması kararını verdi.
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Bilal Günaydın Sağlık Bakanlığı ile İl Pandemi Kurulu karar gereği 22 Haziran'dan itibaren hastanede tüm muayenelerin randevu sistemine geçeceğine söyledi.
Günaydın açıklamasında şunları söyledi:
"Yıllardan beri gelen bir alışkanlık var. Bu alışkanlığı değiştirmek biraz zaman alacak. Niğde halkından biraz sabretmesini istiyoruz. Randevulu sisteme geçtiğimizde hastalarımız, daha rahat, kaliteli ve fazla zaman olamadan muayene olacak. Vatandaşlarımız, MHRS ve ENabız uygulamasından randevu alabilir. İnternetten randevu alamayan hastalarımız için hastanemizde 3 masa oluşturduk alışıncaya kadar buradan randevu alabilirler, arkadaşlarımız yardımcı olacak. Acil hastalarımız yine acil servisi kullanabilecek. Kovid19 riskine karşı 22 Haziran'dan itibaren poliklinik hizmetleri, internet ve ALO 182 üzerinden randevuyla hizmet verecek. Sağlınız bizim için değerlidir."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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