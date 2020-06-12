Ömer Halisdemir Meydanında Cuma Namazı kılındı

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Niğde Valiliği tarafından belirlenen 17 cami, otopark ve pazar yerinde Cuma namazı kılındı.

Niğde Belediyesi, namaz kılınan noktalarda dezenfekte çalışması yaparak cemaate seccade dağıttı. Ömer Halisdemir Meydanı'nda kılınan cuma namazını yeni görevine başlayan Niğde İl Müftüsü Osman Ayas'ın kıldırdı. Cuma namazında, Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Emrah Özdemir ve Niğde protokolü de saf tuttu.

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