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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kuyumcudan 'tırnakçılık' yöntemiyle bilezik çalan 3 kişi yakalandı

DHA

Ali KADI/NİĞDE, (DHA)NİĞDE´de bir kuyumcudan 'tırnakçılık' yöntemiyle bilezik çalan hırsızlar, polis ekipleri tarafından yakalandı. Merkez İstasyon Caddesi'nde bir kuyumcu, yaklaşık 68 bin 400 lira değerinde 5-6 adet bileziğin çalındığını polislere bildirdi. İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan araştırmada olayı gerçekleştiren şüphelilerin 06 BYA 615 plakalı otomobille olay yerinden ayrılarak, Adana istikametine gittiklerini tespit etti. Polis ekipleri, yaptıkları operasyonla şüphelileri Adana´da yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerden Sultan G.´nin 16,...

Kuyumcudan 'tırnakçılık' yöntemiyle bilezik çalan 3 kişi yakalandı

<br>Ali KADI/NİĞDE, (DHA)NİĞDE´de bir kuyumcudan 'tırnakçılık' yöntemiyle bilezik çalan hırsızlar, polis ekipleri tarafından yakalandı.<br>Merkez İstasyon Caddesi'nde bir kuyumcu, yaklaşık 68 bin 400 lira değerinde 5-6 adet bileziğin çalındığını polislere bildirdi. İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan araştırmada olayı gerçekleştiren şüphelilerin 06 BYA 615 plakalı otomobille olay yerinden ayrılarak, Adana istikametine gittiklerini tespit etti. Polis ekipleri, yaptıkları operasyonla şüphelileri Adana´da yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerden Sultan G.´nin 16, Haydar G.´nin 4 ve Kemal A.´nın 7 adet hırsızlık ve çeşitli suçlardan kayıtları olduğu belirlendi. Araçta yapılan aramada 9 bin 900 TL para ele geçirildi. Kuyumcu çalışanının ise olayın şüphelisi Sultan G.´yi teşhis ettiği bildirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Niğde / Merkez Ali KADI<br>2020-06-12 18:31:27<br>

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