Yağmur nedeniyle yaylada mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı

<br>Ali KADI/NİĞDE, (DHA)NİĞDE'de yoğun yağış nedeniyle yaylada mahsur kalan 6 kişi, AFAD ekiplerince kurtarıldı.<br>Bor ilçesine bağlı Postallı köyünün Hacıboylu Yaylası'nda aşırı yağış nedeniyle 6 kişi, mahsur kaldı. Yetkililere haber verilmesi üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. AFAD ekipler 8x8 amfibik arazi aracıyla mahsur kalan 4 kadın, 1 bebek ve 1 erkeğe ulaştı. 6 kişi kısa sürede kurtarıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Niğde Ali KADI<br>2020-06-13 22:04:17<br>
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