Niğde Belediyesi, Eski Sanayi Sitesi Kentsel Dönüşümün çalışmalarına başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Niğde Belediyesi, Eski Sanayi Sitesi Kentsel Dönüşümün çalışmalarına başladı

İHA

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Eski Sanayi Sitesi Kentsel dönüşümüyle ilgili sanayi sitesi esnaflarıyla yaptığı görüşme sonrasında dönüşüm sürecinin işleyişi hakkında bilgi verdi.

Niğde Belediyesi, Eski Sanayi Sitesi Kentsel Dönüşümün çalışmalarına başladı

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Eski Sanayi Sitesi Kentsel dönüşümüyle ilgili sanayi sitesi esnaflarıyla yaptığı görüşme sonrasında dönüşüm sürecinin işleyişi hakkında bilgi verdi.
Eski sanayi sitesi kentsel dönüşüm projesinde sanayi esnaflarına seçenek sunulduğunu belirten Başkan Özdemir isteyen yeni sanayi sitesinde dükkan, isteyen konut sahibi olacağını belirterek dönüşüm sürecinde hiçbir esnafın mağdur edilmeyeceğini açıkladı.
Özdemir, ‘‘Eski Sanayi sitesinde 225 adet bağımsız parsel, belediyenin parselleri de var. Kentsel dönüşüm çerçevesi içerisinde hiç kimse mağduriyet yaşamadan, hak kaybı yaşamadan isteyene sanayi dükkanı olarak isteyene aynı bu alanda olmak kaydıyla konut ya da farklı ticari alanlar olarak yardımcı olacağız’’ dedi.
Niğde’ye Yakışır Bir Bölge Olacak
Eski Sanayi sitesindeki Kentsel dönüşümle birlikte kanal boyunca yeni bir yaşam alanı yapılacağını ifade eden Özdemir, ‘‘Eski sanayi sitesi kentsel dönüşümüyle ilgili Niğde’mize taahhütte bulunmuştuk. Tüm proje çalışmalarını bitirdik. Eski sanayiyi Niğde'ye yakışır bir hale getireceğiz. Burada ana caddelerimiz olacak, kanal boyundan gelen caddemiz gidiş geliş şeklinde bulvar olacak. Geri kalan yerlerde peyzaj çalışmaları ve yine fazla yoğunlukta olmamakla kentsel dönüşüm konutu ile ticari alan yapılacak. Ama burada artık sanayi dükkanı olmayacak. Burada başta hak sahipleri, sonra kiracılar olmak üzere, sanayi esnafı olmak üzere inşallah Yeni Sanayi Sitesini daha konforlu, yeni iş yerlerine taşımayı planlıyoruz. Şunun üstüne basarak söyleyeyim hiç kimse hak kaybına uğramayacak. Hatta buradaki esnafımızın kazanmasına ve ekmeğini büyütmesine çalışıyoruz bütün çabamız bunun için’’ diye konuştu.

Yeni Sanayi Sitesinde 368 Dükkan Hazır
Eski Sanayi sitesindeki esnaflar için yapılan yeni sitede iş yerlerinin hazırlandığı ve doğalgazının bile çekilmeye başlandığını hatırlatan Belediye Başkanı Özdemir, ‘’Buradaki sanayi dükkanları başta mülk sahipleri ve kiracılar olmak üzere yaptığımız Yeni Sanayi sitesinin haricinde yeni dükkan çalışmalarımız da devam ediyor. Ata Sanayi içerisinde de her ay yeni arsa üretip yeni işyerleri üretiyoruz. Orada devam eden başka kooperatiflerle birlikte Sanayi işyeri olarak Niğde’miz de 1 yıl içerisinde 600'ün üzerinde yeni iş yerleri hizmete sunacağız. Yeni Sanayi sitemizde yaklaşık 368 dükkan tamamlanmış durumda. Bir yıl içerisinde de toplamda 600'e yakın sanayi dükkanı yapıp vatandaşımızın hizmetine sunacağız. Dükkanlardaki altyapı çalışmalarımız bitti. Kapadokya doğalgaz ile anlaştık hemen 2 hafta içerisinde doğalgazı çekiliyor. İnşallah Temmuz ayının yarısında ya da daha öncesinde bütün dükkanların kapısında doğalgaz olan asfaltı tamamlanmış bir şekilde hazır olacak. Buradaki esnaflarımıza hak sahipleri ile görüşmeye başlayacağız. Buradaki sanayi inşallah şehrimizin girişinde, şehrimize yakışır bir şekilde olacak. Buradaki esnafımızı da hak ettikleri çok daha düzgün güzel bir ortamlara taşıyacağız’’ şeklinde konuştu.

Hiçbir Sanayi Esnafı Mağdur Olmayacak
Kentsel dönüşüm sürecinde hassas bir şekilde çalışma yaptıklarını anlatan Özdemir açıklamasının devamında şunları söyledi: ‘’Şunun üstüne basa basa söylemekte fayda var burada kesinlikle ve kesinlikle kimse mağdur olmayacak. Bunun için çok dikkatli çalışacağız, çok hassas çalışacağız bizim derdimiz insanlarımızı mutlu etmek sonuçta. Biz burada hizmet etmeye geldik. Hizmet etmek istiyoruz o yüzden herkesin içi rahat olsun hiçbir kimseyi mağdur etmeyecek şekilde, belediyemizi de zarara sokmayacak şekilde tamamlayacağız. İnşallah bu dönüşümü gerçekleştireceğiz diyorum ve ben başta burada emeği geçen Başkan yardımcılarımız olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Değerli esnaflarımızla da zaten tek tek dolaşıyoruz. Bütün esnafımızın da kapısını çalacak herkese tek tek anlatacağız. İnşallah buradan hayırlı bir işle burayı sonuçlandıracağız’’
Niğde Demirciler ve Oto Tamirciler Odası Başkanı Turgut Taygur ise, ‘‘Belediye Başkanımız Emrah Özdemir Kentsel dönüşümün en ince ayrıntısına kadar detaylı bir şekilde açıklama yaptı. Esnaflarımızda ilk ağızdan duymuş oldu. Başkanımın bu güzel çalışmalarından dolayı esnaf ve sanatkarımızın adına şahsım adına teşekkür ederim. Güzel bir ortam hazırlandı esnafımız için nezih bir ortamda çalışma düzenleri kurulmaya başlandı. Kısmet olursa en kısa zamanda da yeni iş yerlerimize taşınarak esnafımız vatandaşlarımıza güzel bir hizmet sunacak’’ dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Niğde'de suç oranında azalma
YEREL HABERLER Niğde'de suç oranında azalma
Niğde Valisi Şimşek'ten 'Korona virüs' uyarısı
YEREL HABERLER Niğde Valisi Şimşek'ten 'Korona virüs' uyarısı
Niğde Valisi Şimşek, dolu zararı gören bahçeleri inceledi
YEREL HABERLER Niğde Valisi Şimşek, dolu zararı gören bahçeleri ...
45 yıldır demire şekil vererek mesleğini yaşatıyor
YEREL HABERLER 45 yıldır demire şekil vererek mesleğini yaşatıyor
Bağ evinde silah ele geçirildi
YEREL HABERLER Bağ evinde silah ele geçirildi
Polis,sentetik kannabinoid bonzai ele geçirdi
YEREL HABERLER Polis,sentetik kannabinoid bonzai ele geçirdi
Niğde Belediye Başkanı Başkan Özdemir'in Jandarma'nın 181. Yılı Mesajı
YEREL HABERLER Niğde Belediye Başkanı Başkan Özdemir'in ...
Yağmur nedeniyle yaylada mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı
YEREL HABERLER Yağmur nedeniyle yaylada mahsur kalan 6 kişi ...
Yağmurdan dolayı yaylada mahsur kalan 6 kişiyi AFAD kurtardı
YEREL HABERLER Yağmurdan dolayı yaylada mahsur kalan 6 kişiyi AFAD ...
Niğde'de etkili dolu, ekili arazilere zarar verdi
YEREL HABERLER Niğde'de etkili dolu, ekili arazilere zarar verdi
Niğde'de dolu tarım arazilerine zarar verdi
YEREL HABERLER Niğde'de dolu tarım arazilerine zarar verdi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X