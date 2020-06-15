Niğde Valisi Şimşek'ten 'Korona virüs' uyarısı

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Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, yeni tip korona virüs (Kovid19) vakalarının tekrar arttığını söyleyerek, vatandaşları kurallara uymaları konusunda uyardı.

Vali Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Maalesef ilimizde korona virüs pozitif vaka sayıları tekrar tırmanışa geçmiştir. Normalleşme sürecinde de lütfen bu kurallara uyalım. Hijyene, sosyal mesafe kuralına, maske kullanımına dikkat edelim, kurallara uymayanları uyaralım" uyarısında bulundu.

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