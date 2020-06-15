Niğde'de suç oranında azalma

Niğde'de 2020 yılının ilk 5 ayında suç oranı önceki yıla göre azaldı.
Niğde İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada 2020 yılının ilk 5 ayında, asayişe bağlı suçlarda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17,4 azaldığı bildirildi. Asayiş olaylarında 2 bin 902 şüphelinin yakalandığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Kişilere karşı işlenen suçlarda yüzde 16, evden hırsızlık olaylarında yüzde 44, mal varlığına karşı işlenen suçlarda yüzde 30 azalma var. Ölümlü trafik kazalarında önceki yılın ilk 5 ayına göre yüzde 57, yaralamalı kaza sayısında ise yüzde 23 düşüş yaşanmıştır'' denildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.