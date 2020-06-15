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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Niğde'de suç oranında azalma

İHA

Niğde'de 2020 yılının ilk 5 ayında suç oranı önceki yıla göre azaldı.

Niğde'de suç oranında azalma

Niğde'de 2020 yılının ilk 5 ayında suç oranı önceki yıla göre azaldı.
Niğde İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada 2020 yılının ilk 5 ayında, asayişe bağlı suçlarda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17,4 azaldığı bildirildi. Asayiş olaylarında 2 bin 902 şüphelinin yakalandığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Kişilere karşı işlenen suçlarda yüzde 16, evden hırsızlık olaylarında yüzde 44, mal varlığına karşı işlenen suçlarda yüzde 30 azalma var. Ölümlü trafik kazalarında önceki yılın ilk 5 ayına göre yüzde 57, yaralamalı kaza sayısında ise yüzde 23 düşüş yaşanmıştır'' denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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