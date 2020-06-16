Niğde'de komşuların 'bahçe duvarı' kavgası: 1 ölü

"Demet Akalın'ın en gariban olduğu dönemler"

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<br>Ali KADI/NİĞDE, (DHA) NİĞDE'de, bahçe duvarı nedeniyle çıkan tartışmada Nurettin Ş. (57), komşusu Hakan Yüksel'i (28) av tüfeğiyle vurarak, öldürdü. Nurettin Ş., gözaltına alındı. <br>Olay, dün gece, merkeze bağlı Orhanlı beldesinde meydana geldi. Evleri yan yana olan Hakan Yüksel ile Nurettin Ş., bahçe duvarlarının birbirinin arsasını 1 metre ihlal ettiği iddiasıyla tartışmaya başladı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşünce Nurettin Ş., Hakan Yüksel'i av tüfeğiyle vurdu. Silah sesini duyanların ihbarıyla olay yerine sağlık ekibi ve güvenlik güçleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Hakan Yüksel'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Nurettin Ş., gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Niğde Ali KADI<br>2020-06-16 11:14:23<br>

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