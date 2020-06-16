Yeni Niğde Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş oldu

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü'ne, Gümüşhane İl Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş atandı.
Emniyet'te görev değişikliklerini içeren kararname Resmi Gazete'de yayımlandı. Gümüşhane İl Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş, Niğde Emniyet Müdürlüğüne atandı. Niğde Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu ise Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğüne atandı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.