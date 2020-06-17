Niğde merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu: 34 gözaltı

Niğde Merkezli FETÖ’nün Adalet Bakanlığı yapılanmasına yönelik 10 ilde yapılan operasyonda 34 kişi gözaltına alındı.
Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Niğde, Ankara, Elazığ, Aksaray, Afyonkarahisar, Adana, Kahramanmaraş, Zonguldak, Tokat ve Kayseri illerinde FETÖ/ PDY Silahlı Terör Örgütünün Adalet Bakanlığı Niğde yapılanmasına yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 34 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Ekiplerin ev aramalarında ise incelenmek üzere çok sayıda dijital malzemeye el konuldu.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.