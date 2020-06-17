Niğde merkezli FETÖ operasyonu: 34 gözaltı

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<br>Ali KADI /NİĞDE (DHA )NİĞDE merkezli 10 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Adalet Bakanlığı yapılanmasına yönelik operasyonda 34 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda dijital malzemeye el konuldu.<br>Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, FETÖ/PDY'nin Adalet Bakanlığı Niğde yapılanmasına yönelik Niğde merkezli 10 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 34 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi. Malzemelere incelenmek üzere el konuldu.<br>Soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Niğde Ali KADI<br>2020-06-17 12:57:44<br>

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