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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Niğde merkezli FETÖ operasyonu: 34 gözaltı

DHA

Ali KADI /NİĞDE (DHA )NİĞDE merkezli 10 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Adalet Bakanlığı yapılanmasına yönelik operasyonda 34 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda dijital malzemeye el konuldu. Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, FETÖ/PDY'nin Adalet Bakanlığı Niğde yapılanmasına yönelik Niğde merkezli 10 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 34 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi. Malzemelere incelenmek üzere el konuldu. Soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik...

Niğde merkezli FETÖ operasyonu: 34 gözaltı

<br>Ali KADI /NİĞDE (DHA )NİĞDE merkezli 10 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Adalet Bakanlığı yapılanmasına yönelik operasyonda 34 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda dijital malzemeye el konuldu.<br>Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, FETÖ/PDY'nin Adalet Bakanlığı Niğde yapılanmasına yönelik Niğde merkezli 10 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 34 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi. Malzemelere incelenmek üzere el konuldu.<br>Soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Niğde Ali KADI<br>2020-06-17 12:57:44<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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