FETÖ zanlısı 8 kişi adliyeye sevk edildi

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Niğde merkezli 10 ilde gerçekleşen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 34 şüpheliden 8’i adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü KOM Ekipleri FETÖ/PDY'nin Niğde'deki adliye yapılanmasına yönelik 10 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 34 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Aralarında Niğde Adliyesi mahrem imamı G.Y. ve İcra Müdür Yardımcısı A.E'nin de bulunduğu 8 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. 26 şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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