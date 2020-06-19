FETÖ’den 1 kişi tutuklandı

Niğde merkezli 10 ilde gerçekleşen FETÖ operasyonunda adliyeye sevk edilen 8 kişiden 1’i tutuklanırken 7 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Niğde Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü KOM ekipleri tarafından, FETÖ/PDY'nin Niğde'deki adliye yapılanmasına yönelik 10 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 34 şüpheliden 8’i mahkemeye sevk edildi. Mahkemede Niğde Adliyesi mahrem imamı G.Y. tutuklanırken, 7 kişi de serbest bırakıldı.
İfadeleri alınan 26 kişinin ise emniyetten serbest bırakıldığı bildirildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.