Niğde'de sağanak altında cuma namazı

<br>Ali KADI/ NİĞDE, (DHA)NİĞDE'de, açık alanda kılınan cuma namazı sırasında başlayan yağmur nedeniyle cemaat zor anlar yaşadı. Namazını tamamlayan cemaat, yağmurun bitişiyle birlikte seccadeleri alıp, koşarak dağıldı.<br>Koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uygun olarak Ömer Halisdemir Meydanı'nda cuma namazı kılındı. Cemaatin namaz kıldığı sırada sağanak etkisini gösterdi. Zor anlar yaşayan vatandaşlar, yağmurun dinmesiyle birlikte seccadelerini alarak hızlı bir şekilde meydandaki çeşitli iş yerlerine sığındı.DHA-Genel Türkiye-Niğde Ali KADI<br>2020-06-19 18:55:36<br>
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