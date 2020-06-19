Aniden bastıran yağmur namaz kılan cemaate zor anlar yaşattı

Niğde’de cuma namazı sırasında aniden başlayan yağmur cemaate zor anlar yaşattı.
Korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uygun olarak Ömer Halisdemir Meydanı’nda cuma namazı kılındı. Namaz saati geldiğinde başlayan yağmur cemaate zor anlar yaşattı. Aniden bastıran yağmur sonrası imam farzı kıldırdıktan sonra selam vererek namazı bitirdi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.