Polis, çocuklarını toplu halde bekleyen velileri uyardı

<br>Ali KADI/NİĞDE, (DHA)NİĞDE´de Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı sonrası toplu halde çocuklarını bekleyen aileleri polis sosyal mesafe ve maske konusunda uyardı.<br>Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB) 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik yapılan Liselere Geçiş Sistemi sınavına Niğde'de 127 okulda 7 bin 870 öğrenci girdi. Öğrencilere sınava girişte maske verildi. Sınav bitiminde çocuklarını toplu halde bekleyen aileleri polis, sosyal mesafe konusunda uyardı. Öğrencilerden de evlerine gidene kadar maskelerini çıkarmamaları istendi.DHA-Genel Türkiye-Niğde / Merkez Ali KADI<br>2020-06-20 14:20:10<br>
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