FETÖ şüphelisi, saklandığı babasının evinde yakalandı

Altın fiyatları ne kadar?

Japonlar sonunda bunu da yaptı!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>Ali KADI/NİĞDE,(DHA)NİĞDE´de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olmak' suçundan aranan H.H.Ş., saklandığı babasının evinde yakalandı.<br>İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ/PDY terör örgütü üyesi olduğu saptanan ve bu suçtan aranan H.H.Ş´nin merkeze bağlı Dündarlı beldesinde ailesinin yanında saklandığı bilgisine ulaştı. Jandarma ekipleri, H.H.Ş.´yi babasına ait evde yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli, jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak, Niğde Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.DHA-Genel Türkiye-Niğde / Merkez Ali KADI<br>2020-06-22 13:17:01<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.