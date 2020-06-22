FETÖ şüphelisi, saklandığı babasının evinde yakalandı

<br>Ali KADI/NİĞDE,(DHA)NİĞDE´de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olmak' suçundan aranan H.H.Ş., saklandığı babasının evinde yakalandı.<br>İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ/PDY terör örgütü üyesi olduğu saptanan ve bu suçtan aranan H.H.Ş´nin merkeze bağlı Dündarlı beldesinde ailesinin yanında saklandığı bilgisine ulaştı. Jandarma ekipleri, H.H.Ş.´yi babasına ait evde yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli, jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak, Niğde Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.DHA-Genel Türkiye-Niğde / Merkez Ali KADI<br>2020-06-22 13:17:01<br>
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