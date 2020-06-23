Niğde Yaylayolu köyü karantinaya alındı

Niğde’de 8 kişide koronavirüs tespit edilmesi üzerine bir köy karantina altına alındı.

Niğde Valiliğinden yapılan açıklamada; “Niğde İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Niğde merkez Yaylayolu köyünde 8 vatandaşta Koronavirüs (KOVİD19) vakasının tespit edilmesi, yapılan filyasyon ve diğer çalışmalarda temaslı kişilerin olması, olası vaka ve bunların da temaslıları sonucu ev karantinasında bulunan kişilerin olması nedeniyle Koronavirüs (KOVİD19) salgınının kontrol altına alınmasını sağlamak amacıyla; Yaylayolu köyüne girişçıkışlara izin verilmeyerek; 23/06/2020 tarih ve 17.00 saati itibariyle ikinci bir karara kadar Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 27. ve 77. Maddeleri gereği karantina altına alınmasına, istisnai durumlar dışında dışarıya çıkılmamasına, gerekli tüm güvenlik ve sağlık tedbirlerinin azami derecede alınmasına karar verdi” denildi.

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