Niğde’de 1 buçuk kilogram uyuşturucu ele geçirdi

Niğde’de Narkotik ekipleri, düzenlediği operasyonda yaklaşık 1 buçuk kilogram uyuşturucu ele geçirdi.
Niğde Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Sokak Satıcılarına ve Kullanıcılarına yönelik yürütülen risk analizi çalışmaları sonucu uyuşturucu madde temin edeceği değerlendirilen 2 kişiyi gözaltına aldı. Şahısların ikamet ettiği yerde narkotik köpeği ile yapılan aramada 1 kilo 556,43 gram ağırlığında metamfetamin isimli uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.