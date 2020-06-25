Niğde’de 1 buçuk kilogram uyuşturucu ele geçirdi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Niğde’de Narkotik ekipleri, düzenlediği operasyonda yaklaşık 1 buçuk kilogram uyuşturucu ele geçirdi.

Niğde Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Sokak Satıcılarına ve Kullanıcılarına yönelik yürütülen risk analizi çalışmaları sonucu uyuşturucu madde temin edeceği değerlendirilen 2 kişiyi gözaltına aldı. Şahısların ikamet ettiği yerde narkotik köpeği ile yapılan aramada 1 kilo 556,43 gram ağırlığında metamfetamin isimli uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.