1,5 kilo uyuşturucuyu lavaboya, teraziyi bilgisayar faresine gizlemişler

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<br>Ali KADI/NİĞDE, (DHA) NİĞDE'de, polisin eve düzenlediği operasyonda, lavabonun altına gizlenen 1,5 kilo metamfetamin ve bilgisayar faresinin içine gizlenen hassas terazi ele geçirildi.<br>Niğde Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde temin edildiği ihbarı üzerine, bir eve operasyon düzenledi. Narkotik dedektör köpeği de kullanılarak, yapılan aramada; lavabonun altına gizlenen 1 kilo 556 gram metamfetamin maddesi ve bilgisayar faresinin içine gizlenen hassas terazi bulundu. Gözaltına alınan 2 kişinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Niğde Ali KADI<br>2020-06-25 16:01:56<br>

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