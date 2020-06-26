Niğde’de 9. kattan düşen işçi öldü

Niğde’de apartmanın 9'uncu katından düşen cam balkon ustası hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Merkeze bağlı İnönü Mahallesi'nde meydana geldi. 15 katlı bir apartmanın 9'uncu katında cam balkon takan Durmuş B. (33), dengesini kaybederek beton zemine düştü. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Durmuş B.yerine gelen ambulansla Niğde Ömer Halsidemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Baykal hayatını kaybetti.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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