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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Niğde’de kıdem tazminatı eylemi

İHA

Türkİş Niğde İl Temsilcisi Barış Aydoğan ve Belediyeİş Sendikası Niğde Şube Başkanı Yusuf Karaca, kıdem tazminatının mevcut haliyle kalmasını istediklerini belirterek bir basın açıklaması yaptı.

Niğde’de kıdem tazminatı eylemi

Türkİş Niğde İl Temsilcisi Barış Aydoğan ve Belediyeİş Sendikası Niğde Şube Başkanı Yusuf Karaca, kıdem tazminatının mevcut haliyle kalmasını istediklerini belirterek bir basın açıklaması yaptı.
Belediye İş Sendikasında yapılan basın açıklamasına Türkİş Sendikasına bağlı sendika başkanları katıldı.
Kıdem tazminatı hakkımızla ilgili bazı düzenlemeler yapılmak istendiğini ifade eden Türkİş Niğde İl Temsilcisi Barış Aydoğan, ‘‘ 25 yaş altı ve 50 yaş üstünde çalışanlara daha esnek çalışma getiriliyor ve bu yolla kıdem ve ihbar tazminatı ortadan kaldırılıyor. Kıdem tazminatı kaldırılarak yerine tamamlayıcı emeklilik sistemi getiriliyor. Ama ortada paylaşılan bir taslak yok, sadece medyada yer alan haberler var. Değişiklik yapılmasına ilişkin sosyal tarafların herhangi bir talebi bulunmuyor. Bu konuda sosyal taraflar arasında mutabakat da yoktur. Ekonomideki mevcut sıkıntıların aşılmasında, çözüm yine işçide aranıyor. Fatura işçiye kesiliyor. Kıdem tazminatı hakkımız masaya yatırılmak isteniyor. Daha esnek bir çalışma düzeni kabul ettirilmeye çalışılıyor. Bugün çalışanlar ve gelecekte çalışacak olanlar için kıdem tazminatının mevcut haliyle korunmasını istiyoruz. Kıdem tazminatının fona devredilmesi, süresinin azaltılması gibi bu hakkın, tasfiyesine ya da zayıflatılmasına yönelik her türlü girişimin karşısında olmaya devam edeceğiz. Bugün Türkiye’nin her yerinde yeni bir kampanya başlatıyoruz’’ dedi.
Cumhurbaşkanımızın görüşleri olumlu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kıdem tazminatı ile ilgili kıdem tazminatı konusunda tarafların anlaşacağını açıkladığını ve bu açıklamanın olumlu olduğunu düşündüğünü belirten Belediye İş Sendikası Yusuf Karaca ise, ‘‘Kıdem tazminatı konusunu ısıtıp ısıtıp önümüze koyuyorlar. Anladığımız kadarıyla ne onlar vazgeçecek ne biz vazgeçeceğiz ama galip gelen biz olacağız. Aslında Türkiye’de ki iş güvencesi kıdem tazminatıdır. Bir işveren işçiyi çıkarmak istediği zaman tazminatını ödeyip çıkarıyor. Ama iş veren için de değerli ve önemli. Eğer işçi işine düzgün gelip gitmezse, hatalar yaparsa tazminatından olacağını düşünerek işini en güzel şekilde yapar. Cumhurbaşkanımızın açıklamasında bu duruma karar verecek taraflardır açıklaması çok olumlu görüyorum’’ diye konuştu.

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