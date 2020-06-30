Ziraat odasından patates üreticilerine 'mildiyö' uyarısı

<br>Adnan ÇELEBİ/NİĞDE, (DHA)NİĞDE Ziraat Odası Başkanı Veli Kenar, patates ekili alanlarda halk arasında geç yanıklık olarak bilinen 'mildiyö' hastalığına karşı üreticileri uyardı.<br>Ziraat Odası Başkanı Veli Kenar, patateste 'mildiyö' hastalığına karşı kimyasal mücadelede kullanılacak ilaçlar ve dozların, il ve ilçe müdürlükleriyle oda bünyesinde çalışan ziraat mühendislerinin önerileri doğrultusunda uygulanmasını istedi. Kenar, "Çiftçilerimiz ruhsatlı ilaç kullanmalıdırlar. Patates yetiştiriciliğinin başladığı temmuz ayı içerisinde bitki boyunun 1520 santimetreye kadar büyüme döneminde başlayan hastalığı ve alternaria (erken yaprak yanıklığı) hastalıkları tespit edilen çiftçilerimiz önlem almalıdırlar. Hastalığın ilk belirtileri yapraklarda küçük soluk yeşil ve sarımsı leke şeklinde görülmesi ve sonrasında bu lekelerin birleşerek kahverengi şeklinin almasıdır. Bu da bitkide yaprağı kurutarak verimi düşürmektedir" dedi.<br>`KİMYASAL VE KÜLTÜREL MÜCADELE YAPILMALI´<br>Çiftçilerin ekonomik zarar yaşamadan ilaçlama yapılması gerektiğini vurgulayan Başkan Kenar, "Bölgemizde ekonomik düzeyde tarım yapılan fasulye, patates ve şeker pancarı gibi ürünlerimizde, özellikle erken ekim yapılan bölgelerimizde havaların yağışlı ve serin olması sonucunda rhizoctania, mildiyö ve antroztoz gibi hastalıklar ekonomik zarar eşiğini geçmeden kültürel ve kimyasal mücadele yapılmalı. Aksi takdirde verim düzeyde yüksek miktarda kayıplara neden olmaktadır" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Niğde / Merkez Adnan ÇELEBİ<br>2020-06-30 17:13:38<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.