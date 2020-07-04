FETÖ'den 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranıyordu, yakalandı

<br>Ali KADI /NİĞDE, (DHA )NİĞDE'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY), 'üye olma' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan H.B., yakalandı.<br>İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Şanlıurfa'da 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan meslekten ihraç edilen polis H.B'yi kent merkezinde yakaladı. Gözaltına alınan H.B., emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Niğde Ali KADI<br>2020-07-04 16:45:12<br>
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