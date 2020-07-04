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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

FETÖ’den aranan ihraç polis yakalandı

İHA

Niğde'de FETÖ'den aranan ihraç polis Şanlıurfa'da yakalandı.

FETÖ’den aranan ihraç polis yakalandı

Niğde’de FETÖ'den aranan ihraç polis Şanlıurfa’da yakalandı.
Niğde İl Emniyet Müdürlüğü TEM ekipleri, Şanlıurfa'da silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve meslekten ihraç edilen polis H.B'yi kent merkezinde yakaladı. Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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