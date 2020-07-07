Belediye Meclisi Temmuz Ayı Toplantısı Yapıldı

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir Başkanlığında Temmuz ayı meclis toplantısı yapıldı.

Belediye Başkanı Emrah Özdemir Başkanlığında korona virüs salgını tedbirlerine ve sosyal mesafe kurallarına uyularak Temmuz ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi. Belediye meclisi gündemine Haziran ayı meclis toplantısına ait karar özetinin okunmasıyla başlandı. 2019 mali yılı idare ve kesin hesap cetveli onayı, Yukarı Kayabaşı Mahallesi Postane Sokak’ta belediye binasının önünde bulunan 4 nolu taşınmazın Kızılay Niğde Şubesi’nin adına 10 yıllık tahsisi, Atık Su Arıtma Tesisine ilave deşarj hattı güzergahı ile kilitli parke yapılacak olan yol güzergahının karara bağlanması, Kale yenileme projesini kapsayan ilan edilen alanlar için kamulaştırmanın karara bağlanması, Ağustos ayında tatil olan meclis toplantısının tatilinin iptal edilmesine karar verildi. Gündemdeki maddeler görüşülerek karar verildikten sonra Temmuz ayı çalışmalarını tamamlayan Niğde Belediye Meclisi, Ağustos Ayı Toplantısının 6 Ağustos 2020 Perşembe günü saat 15:00'de gerçekleştirilmesine karar verdi.

Belediye meclis üyelerinin katılımı ile yapılan toplantı tamamlanmış olup, gündemde bulunan konular karara bağlandı.

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