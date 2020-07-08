Dinlenmek için geldiği bankta, elindeki yastıkla ağaca tırmandı

<br>Ali KADI/NİĞDE, (DHA)-NİĞDE´de, parkta yanında getirdiği yastıkla ağaca çıkan Hikmet Onat (67), şaşkın bakışlarla kendisini izleyen vatandaşlara şiir okudu. Çağırılan polisleri görünce ağaçtan inen Onat, parkta oturacak bank bulamadığı için ağaca çıktığını belirterek, "Yastığımı da getirdim ama dallar küçük olduğu için uyuyamadım´´ dedi.<br>Dinlenmek için kent merkezindeki Şadırvan Parkı'na gelen Hikmet Onat, koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafenin korunması için bankların kaldırıldığı için, oturacak yer bulamadı. Bunun üzerine Hikmet Onat, yanında getirdiği yastığıyla ağaca tırmandı. Onat'ı gören vatandaşlar, polise haber verdi. Bu sırada Hikmet Onat, ağacın altında, şaşkın bakışlarla kendisini izleyen vatandaşlara şiir okudu. Gelen polislerin isteği üzerine Hikmet Onat, ağaçtan indi. <br>Sıcaktan bunaldığı için ağaca tırmandığını kaydeden Onat, "Kayseri´den geldim. Oturacak yer bulamadığım için ağaca çıktım. Yastığımı da getirdim ama dallar küçük olduğu için uyuyamadım´´ dedi.<br>Polis ekipleri, yaşlı adama uyarıda bulunduktan sonra parktan ayrıldı.DHA-Genel Türkiye-Niğde / Merkez Ali KADI<br>2020-07-08 15:52:30<br>

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