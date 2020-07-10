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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

65 yaşındaki kadın, spor salonunun gözdesi oldu

DHA

65 yaşındaki kadın, spor salonunun gözdesi oldu


Adnan ÇELEBİ/NİĞDE, (DHA)- ADANA´dan bikaç ay önce Niğde´de polis memuru olan oğlu Uğur Budak'ın (45) yanına gidip burada kalan Hatice Budak (65), oğlu ve torunu Betül (15) ile crossfit sporu yapıyor. Crossfit antrenörü Mustafa Ersin Şimsek, "Açık konuşmak gerekirse Hatice Teyze´den bu performansı beklemiyorduk" dedi.
Birkaç ay önce Adana´dan, Niğde´de yaşayan polis memuru oğlu Uğur Budak´ı ziyarete giden Hatice Budak, burada kondisyona dayalı crossfit sporuyla tanıştı. Ancak bir süre sonra koronavirüs salgını başladı, spor salonları kapandı. Salonların normalleşme süreciyle birlikte yeniden açılmasının ardından Hatice Budak, oğlu ve torunu ile yeniden spor salonunun yolunu tuttu.
STRES ATIYORUM VE ZİNDE KALIYORUM
Zinde kalmak için spor yapmaya karar verdiğini ve bundan dolayı çok mutlu olduğunu belirten Budak, "İlk geldiğimde bir göz attım ve 'ben bunu yaparım' dedim. Şu an üç kuşak aynı sporu yapıyoruz. Crossfit ile hem stres atıyorum hem de zinde kalıyorum. Hiç zorlanmıyorum ve daha genç hissediyorum" diye konuştu.
Uğur Budak ise annesinin bu isteğine ilk etapta şaşırdığını ve bünyesinin kaldırıp kaldırmayacağı konusunda tedirgin olduğunu söyledi. Spora başlayan annesinin performansının kendisinden daha iyi olduğunu dile getiren Budak, "Sporda hem kızım hem de annem beni geri bıraktı" dedi.
BİZİM İÇİN DE BİR İLK OLDU
Spor salonunun crossfit antrenörü Mustafa Ersin Şimsek ise salonlarının en yaşlı üyesinin Hatice Budak olduğunu ve üç kuşak ile birlikte ilk defa spor yaptıklarını belirtti. Bu durumdan çok memnun olduğunu kaydeden Şimşek, "Açık konuşmak gerekirse Hatice Teyze´den bu performansı beklemiyorduk. O hem bizlere hem de yaşıtlarına iyi bir örnek oldu" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Niğde / Merkez Adnan ÇELEBİ
2020-07-10 10:41:19

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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