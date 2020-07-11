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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ünlü oyuncu bağ evinde tatilde

İHA

Oyuncu Reha Özcan ailesiyle birlikte Niğde'de bir bağ evinde tatil yapıyor. Bor ilçesine bağlı Bahçeli beldesinde eşinin ailesine ait bağ evinde tatil yapan ünlü oyuncu, bahçede bulunan meyve ağaçlarından kiraz toplayarak kendini ziyarete gelen hayranlarına ikram ediyor.

Ünlü oyuncu bağ evinde tatilde

Oyuncu Reha Özcan ailesiyle birlikte Niğde’de bir bağ evinde tatil yapıyor. Bor ilçesine bağlı Bahçeli beldesinde eşinin ailesine ait bağ evinde tatil yapan ünlü oyuncu, bahçede bulunan meyve ağaçlarından kiraz toplayarak kendini ziyarete gelen hayranlarına ikram ediyor.
Niğde’de olmaktan mutluluk duyduğunu belirten oyuncu Reha Özcan, "Niğde’ye tatilden ziyade annemizi babamızı görmeye geliyoruz. Eşimin annesi babası Bahçeli beldesinden. Şimdi onlarla berberiz. Çevreden de bizi görmeye gelen misafirlerimiz var, yalnız bırakmıyorlar. Bahçenin içindeyim. Kirazlar ve kaysılar var. Sabah nanemizi marulumuzu kendimiz alıyoruz. İstanbul’da böyle bir alan bulmak çok zor. Burada olduğum için çok mutluyum. Keşke burada daha uzun kalabilsem. Ayın 15’inde 'Mucize Doktor'un seti başlıyor. Son 23 gün bol bol burada dinleniyoruz” dedi.
Korona günlerinde 90 gün evden çıkmadığını anlatan ünlü oyuncu; "Korona günlerini insan içine çıkmadan 90 gün filan evin içinde bile maske ile oturduk. Şimdi ya şımardık ya da etkisini azaldığını düşünüyoruz. En azından sosyal mesafede kaldığımız sürece sorun olmayacağını düşünüyorum. Çok panik olduk. Zaten bu dünya ve hayatla hesaplaşmada bir sıkıntım vardı onlar pekişti. Oda şuydu, hayatın insanlar tarafından çirkinleştiğini düşünüyordum. İnsanlar eve gidince dünya biranda düzeldi, kendine geldi. Ozon tabakası kendine geldi. Vahşi hayvanlar sokaklarda dolaşmaya başladı. Daha güzel bir yeşilimiz oldu. Daha güzel bir gökyüzümüz ve yıldızlarımız oldu. Her şey daha güzel oldu. Her şey daha güzel olduğu için ben haklıymışım dedim. Bu pandemi sürecinde en önemli şey hayatın değerini hayatta paylaşmanın değerini en çok kazanan ile en az kazananın arasındaki uçurumun bu kadar yüksek olmasının, rütbeler arası geçişleri ve dünyadaki sınıfsal çatışmaların hepsinin saçma sapan değerler olduğunu anladık. Tek bir değerin var olduğunu onun da nefes alıp vermek ve bunu bir de onurlu bir şekilde yapabiliyorsan ve paylaşabiliyorsan sevdiklerinle ve seni sevenlerinle bundan daha güzel yaşam sürecinin olacağını düşünmüyorum. Doğuyoruz, büyüyoruz ve ölüyoruz. Çok da abartacak insanlar değiliz. En abartılacak olan bile korona virüste evinde tıkıldı kaldı. Yani İngiltere Başbakanı da tıkıldı kaldı, ben de kaldım” diye konuştu.
Bir Garip Orhan Veli adlı tiyatro oyunun 8 Ağustos’ta tekrar seyircisiyle buluşacağını belirten Özcan, “Bir Garip Orhan Veli pandemiden hemen önce hayata geçmişti. 3 oyun oynadım, bir oyun da Münih’te oynadım. Durduk ama 8 Ağustos’tan itibaren Bursa’da başlıyorum. Tekrar Bir Garip Orhan Veli ile sahne almaya başlayacağım ve Niğde’de oynayacağım. Tiyatronun tekrar hayata döneceği için asıl heyecanlı olmam. Biz evet bir takım bir şeyler yapıyoruz dizi yapıyoruz, televizyonda başka programlar yapıyoruz. Sunuculuk yapıyoruz, onu yapıyoruz bunu yapıyoruz ama en değerli benim için tiyatro, çünkü o olmasa bunların hiçbirini yapamazdım” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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