Bağ evinde tatil yapan Reha Özcan: Pandemi sürecinde hayatın değerini anladık



Ali KADI/NİĞDE, (DHA)NİĞDE´deki bir bağ evinde ailesiyle birlikte tatil yapan oyuncu Reha Özcan, koronavirüs sürecinde 90 gün boyunca evden çıkmadığını belirtti. Özcan, "Zaten bu dünya ve hayatla hesaplaşmada bir sıkıntım vardı onlar pekişti. Hayatın insanlar tarafından çirkinleştiğini düşünüyordum. İnsanlar eve gidince dünya bir anda düzelti kendine geldi. Bu pandemi sürecinde en önemli şey hayatın değeri olduğunu anladık" dedi.

Bor ilçesi Bahçeli beldesinde eşinin ailesine ait bağ evinde tatil yapan Reha Özcan, bahçede bulunan meyve ağaçlarından kiraz toplayarak, ziyarete gelen hayranlarına ikram ediyor. Niğde'de olmaktan mutluluk duyduğunu belirten Özcan, "Niğde´ye tatilden ziyade annemizi ve babamızı görmeye geliyoruz. Bahçeli beldesi, eşimin annesi ve babasının memleketi. Şimdi onlarla berberiz. Çevreden de bizi görmeye gelen misafirlerimiz var, yalnız bırakmıyorlar. Kirazlar ve kaysılar var. Sabah nanemizi, marulumuzu kendimiz alıyoruz. İstanbul'da böyle bir alan bulmak çok zor. Burada olduğum için çok mutluyum. Keşke burada daha uzun kalabilsem. Ayın 15´inde set çalışmaları başlıyor. Son 2-3 gün bol bol burada dinleniyoruz" dedi.

'90 GÜN EVDEN ÇIKMADIM'

Koronavirüs günlerinde 90 gün evden çıkmadığını anlatan Özcan, şöyle konuştu:

"Günlerimizi insan içine çıkmadan 90 gün evin içinde geçirdik. Maskeyle oturduk. Şimdi ya şımardık ya da etkisinin azaldığını düşünüyoruz. En azından sosyal mesafede kaldığımız sürece sorun olmayacağını düşünüyorum. Çok panik olduk. Zaten bu dünya ve hayatla hesaplaşmada bir sıkıntım vardı, onlar pekişti. İnsanlar eve gidince dünya bir anda düzeldi, kendine geldi. Ozan tabakası kendine geldi. Vahşi hayvanlar sokaklarda dolaşmaya başladı. Daha güzel bir yeşilimiz oldu. Daha güzel bir gökyüzümüz ve yıldızlarımız oldu. Her şey daha güzel oldu. Her şey daha güzel olduğu için 'ben haklıymışım' dedim."

'EN ÖNEMLİ ŞEYİN HAYATIN DEĞERİ OLDUĞUNU ANLADIK'

Pandemi sürecinde en önemli şeyin hayatın değeri olduğunu anladığını vurgulayan Özcan, "Bu pandemi sürecinde en önemli şey hayatın değerini, hayatta paylaşmanın değerini en çok kazanan ile en az kazananın arasındaki uçurumun bu kadar yüksek olmasının, rütbeler arası geçişleri ve dünyadaki sınıfsal çatışmaların hepsinin saçma sapan değerler olduğunu anladık. Tek bir değerin var olduğunu onun da nefes alıp vermek ve bunu bir de onurlu bir şekilde yapabiliyorsan ve paylaşabiliyorsan sevdiklerinle ve seni sevenlerinle bundan daha güzel yaşam sürecinin olacağını düşünmüyorum. Doğuyoruz, büyüyoruz ve ölüyoruz. Çok da abartacak insanlar değiliz. En abartılacak olan bile koronavirüste evinde tıkıldı kaldı. Yani İngiltere Başbakanı da evde kaldı, ben de kaldım" diye konuştu.

BİR GARİP ORHAN VELİ TİYATRO OYUNU 8 AĞUSTOS'TA

'Bir Garip Orhan Veli' adlı tiyatro oyununun 8 Ağustos'ta tekrar seyircisiyle buluşacağını belirten Özcan, "Bir Garip Orhan Veli pandemiden hemen önce hayata geçmişti. 3 oyun oynadım bir oyun da Münih'te oynadım. Durduk ama 8 Ağustos'tan itibaren Bursa'da başlıyorum. Tekrar Bir Garip Orhan Veli ile sahne almaya başlayacağım ve Niğde'de oynayacağım. Tiyatronun tekrar hayata döneceği için asıl heyecanlı olmam. Biz evet bir takım bir şeyler yapıyoruz, dizi yapıyoruz, televizyonda başka programlar yapıyoruz. Sunuculuk yapıyoruz, onu, bunu yapıyoruz ama en değerli benim için tiyatro, çünkü o olmasa bunların hiçbirini yapamazdım" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Niğde / Merkez Ali KADI

2020-07-11 18:19:01



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