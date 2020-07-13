Niğde’de minderli sinema etkinliği yapılacak

Ömer Halisdemir Meydanı’nda Niğde Belediyesi tarafından Minderli Sinema Günleri etkinliği düzenleniyor.

Niğde Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından korona virüs salgını sonrası ülke genelinde girilen kontrollü normalleşme sürecinde kültür sanat etkinliklerine sosyal mesafe ve hijyen gözeterek yeniden başlıyor. Bu doğrultuda Niğde Belediyesi düzenleyeceği minderli sinema günleri vatandaşları eski günlere götürecek.

Niğde Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamada etkinlik kapsamında Ömer Halisdemir Meydanı’na dev ekranlarla sinema etkinliği kurulacağı belirtildi. Yaklaşık 500 kişinin katılabileceği alanda sinema izlemek için gelenlere patlamış mısır ve çeşitli ikramlar bulunacağı kaydedildi.

Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek etkinlik 16 Temmuz Perşembe günü saat 20.30’da Fetih 1453 ile başlayacak olan film gösterisi 17 Temmuz Cuma Aile Arasında sinema filmi, 18 Temmuz Cumartesi Rafadan Tayfa Dehliz Macerası, 19 Temmuz Pazar 7. Koğuştaki Mucize sinema filmi, 20 Temmuz Pazartesi Şampiyon Bold Pilot, 21 Temmuz Salı Organize İşler 2 Sazan Sarmalı, 22 Temmuz Çarşamba Müslüm filmi ile sona erecek.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, “Bütün dünyayı etkisi altına alan COVID19 salgını nedeniyle yaşadığımız olumsuz günlerin verdiği stresi, bir nebze hafifletmek adına ve vatandaşlarımızın yüzlerinde bir tebessüm oluşturmak amacıyla düzenleyeceğimiz etkinliğe hemşehrilerimizi davet ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.