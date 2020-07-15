Ömer Halisdemir'in kabrine ziyaretçi akını; soyadını Halisdemir olarak değiştirdi (2)



KARDEŞ HALİSDEMİR: BİZİM ZATEN KAHRAMANIMIZDI

Soner Halisdemir, şehit ağabeyi Ömer Halisdemir´in mezarına giderek dua etti. Daha sonra açıklama yapan Halisdemir, 15 Temmuz darbe girişiminin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ın seslenişinin ardından milletçe engellendiğini belirtti. Halisdemir, "Ömer Halisdemir, aldığı emirle hain Semih Terzi´yi etkisiz hale getirmek için hedefe kilitlenmişti. Gerisi onun için önemli değildi. Bizim zaten kardeşimiz, kahramanımızdı. Şimdi tüm milletin kalbinde kahraman olarak yaşıyor. Ömer Halisdemir´in, daha önce hayatını kurtardığı bir kişi tarafından şehit edilmesi bizi üzdü" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Niğde / Merkez Ali KADI-Rüşan Anıl ATAR

2020-07-15 13:52:08



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