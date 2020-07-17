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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Niğde'de Korona Virüsü tedbirli Minderli Sinema etkinliği

İHA

Niğde'de Korona Virüsü tedbirli Minderli Sinema etkinliği

Niğde Belediyesi, korona virüsü salgını nedeniyle sinemaya gidemeyen vatandaşlar için bir ilki gerçekleştirdi. Korona virüsü tedbirleriyle minderli sinema etkinliği düzenleyen Niğde belediyesi, vatandaşlara unutulmaz bir gece yaşattı.
Ömer Halisdemir Meydanında düzenlenen minderli sinema etkinliğine katılan vatandaşlar, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat ederek film izleme keyfi yaşadı. Film gösteriminden önce alana alınan vatandaşlar, ateş ölçer ile kontrol edilirken, maskesi olmayan vatandaşlara da belediye ekipleri maske dağıttı. Ayrıca sinema severlere ücretsiz mısır ikram edildi.
"Fetih 1453" filmiyle başlayan "Minderli sinema günleri’’17 Temmuz Cuma Aile Arasında sinema filmi, 18 Temmuz Cumartesi Rafadan Tayfa Dehliz Macerası,, 20 Temmuz Pazartesi Şampiyon Bold Pilot, 21 Temmuz Salı Organize İşler 2 Sazan Sarmalı, 22 Temmuz Çarşamba Müslüm filmi ile sona erecek.
Belediye Başkanı Emrah Özdemir, yaptığı açıklamada, devam eden pandemi sürecinde Niğdelilere moral olması için bu etkinliği düzenlediklerini söyledi.
Sosyal mesafeyi ayarlayarak çizilen yuvarlakların içine minder koyduklarını belirten Özdemir, "Sosyal mesafeye, maskeye ve hijyen kurallarına uyarak bir hafta boyunca güzel bir vakit geçirmek ve hemşehrilerimize moral vermek istedik. Herkes son derece duyarlı, maskeleriyle geldiler. Birazdan mısırlarımızı yiyerek ailecek film izleyeceğiz" ifadelerini kullandı.
İzleyicilerden Halime Kaya da çok değişik bir ortam olduğunu anlatarak, "Yurt dışındaki gibi bir mekan olmuş. Beğendim, güzel bir etkinlik olmuş. Korona virüsten dolayı evde oturanlar için bir değişiklik oldu" dedi.

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