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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Niğde'de arılar inşaat iskelesini sardı

DHA

Niğde'de arılar inşaat iskelesini sardı


Ali KADI/NİĞDE,(DHA)NİĞDE´de, bir apartman inşaatının iskelesini saran bal arıları, çalışanlara zor anlar yaşattı. Arıları kutuya koymaya çalışan çevre esnafı, başarılı olamadı.
Merkez Esenbey Mahallesi'nde bulunan bir apartman inşaatının iskelesine nereden geldiği belli olmayan bal arıları kondu. İskeleyi saran arılar, inşaatın yakınlarındaki esnaf ve çalışanlarına zor anlar yaşattı. Vatandaşların çabalarıyla arıların bir kısmı kutuya konurken, diğer kısmı ise iskelede kaldı. İnşaat sahibi Naci Ünlü, "Arılar berekettir. Bereket geldi. İnşaatımızı yüzde 90 tamamladık. Bu arılar da bunun göstergesi" dedi.
Çevredeki esnaf ise arıların bir anda gelerek iskeleyi tamamiyle sardığını, müdahale etmek isteyen birkaç kişiyi de soktuklarını kaydetti. 
 DHA-Genel Türkiye-Niğde / Merkez Ali KADI
2020-07-17 16:41:01

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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