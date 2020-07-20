25 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan cezaevi firarisini jandarma yakaladı

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Niğde il Jandarma Komutanlığı ekipleri 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firariyi yakaladı.

Niğde İl Jandarma komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarı çalışmalarda hakkında çeşitli suçlardan aranan 25 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve cezaevi firarisi olan C.E isimli şahsı Çiftlik ilçesine bağlı Divarlı kasabasında yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Niğde kapalı Cezaevine gönderildi.

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