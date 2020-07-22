Niğde´de 112´ye asılsız ihbarda bulunanlara 4 bin 158 TL ceza



Adnan ÇELEBİ/NİĞDE, (DHA)NİĞDE 112 Acil Çağrı Merkezi´ni asılsız ihbarda bulunarak meşgul ettikleri tespit edilen 9 kişiye 378´er TL, bir kişiye de `tekerrür halinde bu ceza iki katı olarak uygulanır´ hükmü gereğince 756 TL olmak üzere idari para cezası uygulandı.

Niğde Valiliği´nden yapılan açıklamaya göre, 112 Acil Çağrı Merkezi´ni asılsız ihbarda bulunarak meşgul ettiği tespit edilen 9 kişiye toplam 4 bin 158 lira para cezası uygulandığı bildirildi. Asılsız ihbarda bulunarak meşgul ettikleri tespit edilen 9 kişiye 378´er TL, bir kişiye de `tekerrür halinde bu ceza iki katı olarak uygulanır´ hükmü gereğince 756 TL olmak üzere idari para cezası uygulandı. Asılsız ihbar ve hakaret içeren çağrıların tespiti halinde ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunulduğu kaydedilen açıklamada, çağrı merkezine 2020 yılının ilk 6 ayı içerisinde 283 bin 693 çağrı geldiğini, gelen çağrıların yüzde 51´inin gereksiz, yüzde 49´unun ise gerçek çağrı olduğu tespit edildiği belirtildi

Yapılan gereksiz çağrılardan dolayı, 112 Acil Çağrı Merkezi görevlilerinin büyük sıkıntı yaşadığı bildirilen açıklamada, "Asılsız ihbarlar ve hakaret içeren çağrılar kamu hizmetlerinin düzenli, süratli, etkin ve ekonomik yürütülememesine neden olmaktadır. Yapılan gereksiz ihbar ve çağrılar acil yardıma ihtiyacı olan vatandaşlarımıza ekip yönlendirmede gecikmelere neden olmakla birlikte, acil durumda olan vatandaşlarımızın hak kaybına neden olmaktadır. 112 Acil Çağrı Merkezimizin acil çağrı hizmetlerinin düzenli, süratli, etkin ve verimli yürütülmesi için acil yardıma ihtiyacı olan vatandaşlarımıza en kısa sürede yardımda bulunulması amacıyla, hatlarımızın gereksiz yere meşgul edilmemesi, aksi halde idari para cezası ve aramanın niteliğine göre suç duyurusunda bulunulacağından gerekli hassasiyetin gösterilmesi hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.DHA-Genel Türkiye-Niğde / Merkez Adnan ÇELEBİ

2020-07-22 17:33:02



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