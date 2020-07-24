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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Niğde Belediye Başkanı Özdemir’den Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajı

İHA

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Niğde Belediye Başkanı Özdemir’den Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajı

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Başkan Özdemir, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajında, “Basın, kamuoyunun bilgilendirilmesinde çok önemli bir görev üstlenmektedir. Bu bağlamda basın kuruluşları ile bu kuruluşlarda görev yapan gazetecilerimize gerek yerel, gerekse ulusal anlamda doğru ve güvenilir bilgiler ışığında kamuoyunun aydınlatılmasını sağladıkları için teşekkür ediyorum” dedi.
Basının demokrasinin olmazsa olmaz ayaklarından birini oluşturduğunu, kamuoyunu doğru ve tarafsız şekilde bilgilendirerek toplumun aydınlanmasına önemli bir katkı sunduğuna dikkati çeken Başkan Özdemir, mesajının devamında şunları kaydetti:
“Hayatımızın vazgeçilmez temel unsurlarından biri olan basın, toplumun yapılanmasında ve gelişmesinde büyük rol oynamaktadır. Basın meslek ilkelerine uygun, kişi hak ve hürriyetlerine saygılı, tarafsız ve objektif bir yayıncılık anlayışı, toplumda basına güvenin artırmasının yanında, kamuoyunun yanlış bilgilendirilerek yönlendirilmesinin önüne geçecektir. Toplumsal değerlere saygılı, sorumluluk bilinci içinde, tarafsız bir anlayışla görevini yerine getiren basın, demokratik toplum düzeninin korunmasının en büyük güvencesidir. Türk basınının içinde bulunduğu şartlar, her geçen gün gazeteciliği zor bir meslek haline getirmektedir. Her zorluğa rağmen görevini başarıyla sürdüren, şehrin sesi, gözü, kulağı ve aynası olan basın çalışanlarına çalışmalarında kolaylıklar diliyorum.
Bu duygu ve düşüncelerle başta Niğde’nin kıymetli basın mensupları olmak üzere fikir işçisi tüm basın çalışanlarının, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum. Tüm basın emekçisi kardeşlerime başarılar diliyorum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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