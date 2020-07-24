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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çiftçinin traktörünü ve samanlarını yaktılar

İHA

Niğde'de hayvancılık yapan Koyunlu köyü Muhtarı Mustafa Göksu'nun büyükbaş hayvan çiftliğinde bulunan traktör, yem makinesi ve samanları kundaklandı. Kundaklanma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Çiftçinin traktörünü ve samanlarını yaktılar

Niğde’de hayvancılık yapan Koyunlu köyü Muhtarı Mustafa Göksu’nun büyükbaş hayvan çiftliğinde bulunan traktör, yem makinesi ve samanları kundaklandı. Kundaklanma anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre, olay Salı gecesi meydana geldi. Koyunlu köyünde bulunan hayvan çiftliği sahibi Köy Muhtarı Mustafa Göksu’nun çiftliğine gelen 2 kişi ilk önce samanları daha sonra traktöre saman getirerek traktörü yaktı.
O anlarda içeride uyuyan çiftlik çobanı durumu hemen Muhtar Göksu ve 110 İtfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ve köylüler tarafından söndürülen yangın sonrası muhtarın 70 ton samanı, yem makinesi ve traktörü kül oldu. 200 bin TL’ye yakın maddi zararının olduğunu söyleyen muhtar, firari olan şahısların yakalanmasını istedi.

“Yer gösterdiğim için husumet başladı”
Olay sonrası açıklama yapan Muhtar Göksu, "Bu olay geçen yıl amcamın oğlunun koyununu çalmışlardı biz onun yakalanması için çok uğraştık ve hırsızlar tespit edilip yakalandılar. Sonuçta yakalandılar. ve sonrasında bize husumet beslediler. En sonda yaylada çobanları gasp etmek istiyorlar. Olay sonrası jandarma takibe başladı ve ben köyün muhtarı olarak olayın yaşandığı yeri gösterdim’’ dedi.
Bölge köylerinde bu şahısların korku saldığını anlatan Göksu, “Koyunlu, Fesleğen ve Okçu köylerinde bu yaşanan olaylardan muzdarip bir durumdalar. Adeta zulüm yapıyorlar. Dağda her yıl bin ile 2 bin koyun eksiliyor. Hayvan sahipleri korkularından satıp köyden ayrılıyorlar. Geçen yıl 45 koyun çaldılar. Onlardan zarar görenler tehditler sonucu şikayetlerinden vazgeçiyorlar. Bunlar yakalanıp gerekli cezaya çarptırılmazsa köylü köyünü terk edecek’’ dedi.

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